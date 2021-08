La definizione e la soluzione di: Si fanno prima di costruire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Si fanno prima di costruire

E.R. - Medici in prima linea Patients) di Michael Crichton; è andata in onda dal 19 settembre 1994 al 2 aprile 2009 sul canale NBC per un totale di 331 episodi, dati che ne fanno una delle 44 ' (4 344 parole) - 11:40, 30 lug 2021