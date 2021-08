La definizione e la soluzione di: Un esperto in rimedi naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Erborista

Curiosità/Significato su: Un esperto in rimedi naturali Naturopatia ( Medicina naturale) l'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura, oppure attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali". Le pratiche naturopatiche 30 ' (3 918 parole) - 23:08, 14 mar 2021

