La definizione e la soluzione di: Eliminare tutte le lungaggini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Eliminare tutte le lungaggini

Attacco di Pearl Harbor (sezione Le forze in campo) fattore sorpresa. In realtà, per una serie di contrattempi ed a causa delle lungaggini imposte dal sistema di decrittazione della dichiarazione di guerra, Nomura 120 ' (15 487 parole) - 23:11, 13 ago 2021