La definizione e la soluzione di: Deposito per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Silo

Curiosità/Significato su: Deposito per cereali Casa walser abitazione per gli uomini e stalla per gli animali) e legno soprattutto di larice (primo piano, adibito a fienile o stanza per il Deposito dei cereali). Le 2 ' (207 parole) - 12:09, 10 ago 2021

Altre definizioni con deposito; cereali; Antiestetico deposito di grasso; Luoghi di deposito per materiali e veicoli; Il deposito di certe acque; Deposito di oggetti fuori uso; I vari cereali per la panificazione; Uno dei cereali più coltivati; Depositi per cereali; Sostanza contenuta nei cereali; Ultime Definizioni