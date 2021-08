La definizione e la soluzione di: Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cairn

Curiosità/Significato su: Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali Cairn (categoria Tipi di architetture preistoriche) cercando la razza di Star Trek, vedi Specie di Star Trek: The Next Generation#Cairn. Un cairn è una costruzione formata da pietre impilate a secco. Le 24 ' (2 982 parole) - 11:05, 1 feb 2021

