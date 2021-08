La definizione e la soluzione di: Le consonanti pronunciate... in Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ML

Curiosità/Significato su: Le consonanti pronunciate... in Emilia Lingua russa (sezione consonanti) mjagkij znak “?”; sono palatalizzate anche le consonanti seguite dalle vocali e, ë, i, ju, ja). (Quasi ogni consonante possiede una controparte palatalizzata 91 ' (7 034 parole) - 05:37, 17 lug 2021

