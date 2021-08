La definizione e la soluzione di: Come errori... enormi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Madornali

Curiosità/Significato su: Come errori... enormi Aristarco di Samo nudo. Basta un errore di poche ore sull'istante in cui la quadratura ha luogo perché l'errore sull'angolo si traduca in un errore enorme sulla sua tangente 11 ' (1 260 parole) - 23:37, 24 gen 2021

Irsuti come scimmie; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Dispensati da un obbligo... come gli allenatori di calcio; Un pensatore come Croce; Immane come certi errori; Lo sono i capelli del terrorizzato; Come gli aerei... in mano ai terroristi; Brano dei Clash del 78 su armi e terrorismo ing; Sono enormi quelle delle torri eoliche; Negozio di enormi dimensioni; Enormi cani da guardia; Enormi esseri della mitologia;