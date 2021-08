La definizione e la soluzione di: Le vocali in sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OE

Curiosità/Significato su: Le vocali in sorte Sintesi vocale di parti vocali memorizzate in un database. I vari sistemi di sintesi vocale si differenziano a seconda delle dimensioni dei campioni vocali memorizzati: 46 ' (5 921 parole) - 18:11, 1 ago 2021

Altre definizioni con vocali; sorte; Le vocali nell'ombra; Le vocali d'ora; Mario senza vocali; Le vocali del rebus; Seguì la sorte di Leandro; Nei sorteggi sportivi ci sono le __ di serie; Cattiva... come la sorte per il poeta; La de Beauharnais consorte di Napoleone Bonaparte; Ultime Definizioni