La definizione e la soluzione di: E' in vigore da marzo a ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Ora Legale

Curiosità/Significato su: E in vigore da marzo a ottobre 1990 ( marzo 1990) 24 marzo – New York: 87 morti nell'incendio della discoteca Happy Land nel Bronx 26 marzo – Assegnati a Los Angeles i premi Oscar: miglior film è A spasso 18 ' (2 065 parole) - 01:21, 11 ago 2021

Altre definizioni con vigore; marzo; ottobre; Ridanno tono e vigore; Il vigore dell’aitante; Se è secco ha più vigore; Sensazione di vigore e contentezza; Cesare fu ucciso in quelle di marzo; Mutano parco in marzo; Il segno dello Zodiaco tra marzo e aprile; Santo del 10 marzo; L'inizio di ottobre; Noto imprenditore USA morto il 5 ottobre 2011; Il satellite russo lanciato il 4 ottobre 1957; Ne avvenne una a Lepanto nell'ottobre del 1571; Ultime Definizioni