La definizione e la soluzione di: Spettava all'ultimo in classifica del Giro d'ltalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Maglia Nera

Curiosità/Significato su: Spettava all ultimo in classifica del Giro d ltalia

Altre definizioni con spettava; ultimo; classifica; giro; ltalia; Titolo che spettava all'imperatrice di Russia; Spettava al notaio; L’ultimo a intervenire nella corrida; Ludovico, l'ultimo doge veneziano; L'ultimo papa Paolo; Un fedele della Chiesa dei Santi dell'ultimo giorno; Dà il posto in classifica; Chiude la classifica; Classificazione secondo rischio finanziario ing; Ente che classifica le navi; Lo è il girone che seleziona i finalisti; Voci messe in giro; Una frazione del giro ciclistico; Mordace presa in giro; La più boscosa regione d'ltalia; La Via della Banca d'ltalia; ltaliano su una Dora; II più vasto lago d'ltalia; Ultime Definizioni