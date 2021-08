La definizione e la soluzione di: Sono un grave pericolo per gli esploratori polari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Assideramenti

Curiosità/Significato su: Sono un grave pericolo per gli esploratori polari Kamcatka rendendo Petropavlovsk obsoleto come punto di transito per i commercianti e gli esploratori in viaggio verso i territori americani. Nel 1860, venne istituito 34 ' (3 775 parole) - 17:24, 5 nov 2020

