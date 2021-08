La definizione e la soluzione di: Si fa sentire in piena estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Solleone

Curiosità/Significato su: Si fa sentire in piena estate Luce d'estate: ed è subito notte questo intenso sentire a erompere dalla vita di un paesino di quattrocento anime della campagna islandese, dove la luce infinita dell’estate fa venir voglia 4 ' (526 parole) - 19:28, 18 ago 2019

