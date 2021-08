La definizione e la soluzione di: Se ne va in schiuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Sapone

Curiosità/Significato su: Se ne va in schiuma Pipa Meerschaum ( Pipa in schiuma di mare) che significa per l'appunto "schiuma di mare", e talvolta anche in italiano queste pipe sono indicate come pipe in schiuma di mare. La sepiolite, un fillosilicato 10 ' (1 141 parole) - 15:51, 20 mag 2020

Altre definizioni con schiuma; Ha la cresta di schiuma; Finisce tutto in schiuma; E' di schiuma o di radica; Schiuma vorticosa; Ultime Definizioni