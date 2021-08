La definizione e la soluzione di: Rimettere in sesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Riordinare

Curiosità/Significato su: Rimettere in sesto Giovanni Soldini di destra, che ha costretto l'equipaggio ad uno stop forzato per Rimettere in sesto l'imbarcazione, e dunque ad una perdita di tempo che ha influito negativamente 24 ' (2 468 parole) - 15:16, 25 lug 2021

