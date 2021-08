La definizione e la soluzione di: La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TamTam

Curiosità/Significato su: La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca Contagion (film 2011) (categoria Film di fantascienza) discusso un film relativo alla rapida diffusione di un virus, ispirato ad epidemie come l'epidemia di SARS del 2002-2004 e la pandemia influenzale del 2009-2010 16 ' (1 758 parole) - 11:09, 12 giu 2021

Altre definizioni con rapida; diffusione; notizia; bocca; bocca; Rapida incursione a fini di razzia; Rapida e superficiale scorsa; Rapida, lesta; Manifestazione corale rapida e improvvisa ing; Diffusione rapida di una malattia contagiosa; La zona di diffusione di una specie animale; I notiziari dei mezzi busti; Un modo per diffondere una notizia; I notiziari sul piccolo schermo; __ la notizia, programma Mediaset con il Tapiro; Sono pari in bocca; Un pesce con i barbigli ai lati della bocca; Il ponte del bastimento con i boccaporti; Recitano senza aprir bocca; Sono pari in bocca; Un pesce con i barbigli ai lati della bocca; Il ponte del bastimento con i boccaporti; Recitano senza aprir bocca; Ultime Definizioni