Soluzione 3 lettere : Evo

Curiosità/Significato su: In quello Medio si giostrava Giostra del Saracino (Arezzo) Conforto, protettrice di Arezzo, e per questo definita "Giostra della Madonna del Conforto". La Giostra è oggi disputata in costume medievale (XIV sec), a memoria 45 ' (5 478 parole) - 21:10, 3 lug 2021

