La definizione e la soluzione di: Il prodotto dell'orto... per la parmigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Melanzana

Curiosità/Significato su: Il prodotto dell orto... per la parmigiana Parma ( Parmigiani) dialetto parmigiano) è un comune italiano di 200 218 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e seconda città dell'Emilia-Romagna per popolazione dopo il capoluogo 155 ' (15 110 parole) - 11:24, 7 ago 2021

