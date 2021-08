La definizione e la soluzione di: Prigionieri tenuti in pegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ostaggi

Curiosità/Significato su: Prigionieri tenuti in pegno Adolf Hitler (sezione Viaggi di Hitler in Italia) avvenuto come pegno ai poteri economici internazionali che l'avevano sostenuto finanziariamente nell'ascesa al potere. Anche Pino Rauti in una sua opera 185 ' (22 727 parole) - 17:03, 9 ago 2021

Altre definizioni con prigionieri; tenuti; pegno; Con esse si legavano i prigionieri; E' duro per i prigionieri; Prigionieri in pegno; Avuti in consegna, ottenuti; Telefonini i furgoni che trasportano i detenuti; Messi e tenuti dentro; I dubbi... tenuti in panchina!; Fastidioso impegno; Rispettare un impegno o una promessa; Occuparsi di qualcosa con impegno; Che richiede grande impegno e sforzo; Ultime Definizioni