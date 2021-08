La definizione e la soluzione di: Piedi dell'antica poesia greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Piedi dell antica poesia greca

Esametro dattilico (categoria Senza fonti - antica Grecia) è il più antico e il più importante tipo di verso in uso nella poesia greca e latina, usato in particolar modo per la poesia epica o poesia didascalica 14 ' (1 847 parole) - 09:27, 26 mag 2021