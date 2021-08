La definizione e la soluzione di: Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un'essenza usata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Elicriso

Curiosità/Significato su: Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria Hook.f. & T.Thomson) è un albero della famiglia delle Annonaceae dai cui fiori si ricava l'omonima essenza usata in profumeria. Il nome ilang-ilang (o

