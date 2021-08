La definizione e la soluzione di: Per visite a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Cardiotelefono

Curiosità/Significato su: Per visite a distanza distanza interpupillare diversi metodi per la misurazione della distanza interpupillare. Le più accurate avvengono durante le visite oculistiche, tramite strumentazione professionale 4 ' (523 parole) - 15:57, 6 dic 2020

