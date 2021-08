La definizione e la soluzione di: Pena per regnanti spodestati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Esilio

Curiosità/Significato su: Pena per regnanti spodestati Città del Vaticano (sezione Il sistema giudiziario e la Pena di morte) statuto vaticano prevedeva la Pena capitale. Papa Paolo VI rimosse la Pena di morte dagli statuti vaticani, abrogandola per qualsiasi reato, annunciando 103 ' (8 899 parole) - 20:51, 12 ago 2021

Il primo giorno appena passato; È bianca quando il Papa è stato appena eletto; Furto di bestiame secondo il codice penale; Appena sfornati agili, svelti; I sovrani del Perú spodestati dagli Spagnoli;