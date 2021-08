La definizione e la soluzione di: Non gravati da imposte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Esenti

Curiosità/Significato su: Non gravati da imposte Plusvalenza (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) maggiore capacità contributiva e sono spesso gravate da imposte dirette. A differenza di altri redditi da capitale, non vengono calcolati sulla base imponibile 2 ' (251 parole) - 06:07, 28 ott 2020

