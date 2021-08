La definizione e la soluzione di: Non completamente opaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Semitrasparente

Curiosità/Significato su: Non completamente opaco Onice (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) calcedonio, ossia quarzo in masse compatte microcristalline, di colore opaco o semi-opaco, uniforme, che copre le tonalità rosso-bruno e l'intera gamma di grigi 4 ' (445 parole) - 17:32, 14 feb 2021

