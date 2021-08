La definizione e la soluzione di: Il metallo per il doppino telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAme

Curiosità/Significato su: Il metallo per il doppino telefonico FTTx trasmissivo per sostituire completamente o parzialmente la rete di accesso locale tradizionale in metallo (solitamente in doppino in rame) utilizzata per l'ultimo 9 ' (1 210 parole) - 10:21, 20 apr 2021

Altre definizioni con metallo; doppino; telefonico; Lungo pezzo di legno o di metallo; Residuo di metallo fuso; Metallo simile al ferro; Grigie come un metallo pesante; Quello telefonico è analizzato in molte indagini; Sono in ordine alfabetico nell'elenco telefonico; Quello telefonico è pieno di nomi e cognomi; Consente di acquistare traffico telefonico; Ultime Definizioni