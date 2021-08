La definizione e la soluzione di: L'Istituto per la ricostruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Curiosità/Significato su: L Istituto per la ricostruzione IRI ( Istituto per la ricostruzione Industriale) altri significati, vedi IRI (disambigua). L'IRI – acronimo di Istituto per la ricostruzione Industriale – è stato un ente pubblico economico italiano con 36 ' (4 275 parole) - 00:32, 21 lug 2021

Altre definizioni con istituto; ricostruzione; Istituto Botanico; Antico istitutore; Contratto dell'istituto di credito; Sigla dell'Istituto Tecnico Commerciale; Inaugurò il Teatro alla Scala nel 1946, dopo la sua ricostruzione; Ricostruzione natalizia della Natività di Gesù; Istituto per la Ricostruzione Industriale; Ultime Definizioni