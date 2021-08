La definizione e la soluzione di: L'apparecchio che si usava per inserire le scritte nei film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Titolatrice

Curiosità/Significato su: L apparecchio che si usava per inserire le scritte nei film Edward Bernays (sezione Operazione PBSUCCESS e l'ingegneria del consenso attraverso le bugie e le manipolazioni) cominciò anche a inserire pubblicità occulte nei film, e a vestire le stelle alle prime dei film con vestiti e gioielli prodotti da altre ditte che lui rappresentava 65 ' (8 861 parole) - 19:08, 1 ago 2021

Altre definizioni con apparecchio; usava; inserire; scritte; film; Apparecchio per la TV; Apparecchio che rivela i vari gradi di sordità; Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi; Apparecchio da prima colazione; La usava Tarzan per gli spostamenti; Usava la mannaia; Materiale che si usava per fare statuette; Si usavano in Germania prima dell'Euro; Inserire via siringa; Inserire un po' a forza; Inserire la marcia; Le Lettere di Jacopo Ortis scritte da Ugo Foscolo; Vite scritte; Ne ha scritte di molto note Orazio; Vocali scritte in greco e in serbo; Brevissimo film di uso didattico; Pane e___, famoso film di Soldini; Il Cary del film Notorious; Massimo, attore del film Poveri ma ricchissimi; Ultime Definizioni