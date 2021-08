La definizione e la soluzione di: Si indossa in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tuta

Curiosità/Significato su: Si indossa in fabbrica Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato al romanzo di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, nuovamente portato sullo schermo nel 2005 da Tim Burton ne La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp 17 ' (2 253 parole) - 16:47, 19 lug 2021

Li indossa il calciatore; S'indossa per non sporcarsi mentre si lavora; Indossa l'abito talare; S'indossa col freddo, insieme a guanti e cappello; Un colletto blu in fabbrica; La Zeiss fabbrica di binocoli e lenti; Un sinonimo di fabbrica, edificio industriale; Fabbricati... permanenti;