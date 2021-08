La definizione e la soluzione di: Gli oligarchi che governarono Atene nel V secolo a C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Trenta Tiranni

Curiosità/Significato su: Gli oligarchi che governarono Atene nel V secolo a C più di occupare la Palestina. 600 a.C. Cambise I re dei persiani. Durante il VI secolo a.C. gli Achemenidi governarono il regno di Anshan (ora nella provincia

Altre definizioni con oligarchi; governarono; atene; secolo; Principio di oligarchia; Governarono Venezia; Una o a Sparta e ad Atene; Vi sbarca chi va ad Atene; Le diramazioni delle catene montuose; Giunone ad Atene; Fra la fine del tredicesimo e l'inizio del quattordicesimo secolo fondò la stirpe ottomana; Jacques __: famoso oceanografo francese del secolo scorso; Un gruppo di poeti latini del secolo I a.C; Il Majakovskij poeta russo del XX secolo; Ultime Definizioni