La definizione e la soluzione di: Giovanna d'Arco fu processata come tale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Eretica

Curiosità/Significato su: Giovanna d Arco fu processata come tale Guerra dei cent'anni (sezione Giovanna d'Arco e la vittoria francese (1429-1453)) da Giovanna d'Arco, che aveva ricevuto dal delfino Carlo VII – nel frattempo rifugiatosi a sud della Loira – il comando di un esercito. Giovanna riuscì 113 ' (14 034 parole) - 08:58, 22 lug 2021

