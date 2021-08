La definizione e la soluzione di: Giova per mantenere la linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Ginnastica

Curiosità/Significato su: Giova per mantenere la linea Serial Peripheral Interface (sezione La comunicazione) linea MISO creando problemi nella comunicazione. Inoltre l'uso dei dispositivi con uscite in conflitto non Giova alla loro affidabilità nel tempo. La 13 ' (1 783 parole) - 14:34, 7 giu 2021

Altre definizioni con giova; mantenere; linea; La patria di Giovanni Paolo II; Il Giovanni che scrisse La partenza del Crociato; Il san Giovanni fondatore dei Salesiani; Iniziali di Potter, il giovane mago; Un suo scopo è mantenere la pace; Mantenere il segreto; Si devono mantenere; Le consonanti in linea; Linea ferroviaria con binario dimezzato; Attraversare una linea con un'altra; La linea di chi sta in collegio; Ultime Definizioni