La definizione e la soluzione di: E' déja ciò che non è originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Vu

Curiosità/Significato su: E deja cio che non e originale Déjà vu altri significati, vedi Déjà vu (disambigua). Il déjà-vu, o déjà vu (pron. francese /de?avy/ ascolta[?·info], "già visto"), è un fenomeno psichico rientrante 14 ' (1 809 parole) - 19:10, 27 mag 2021

