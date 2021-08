La definizione e la soluzione di: CR7 per esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : Cristiano Ronaldo

Curiosità/Significato su: CR7 per esteso Creatinina ( C4H7N3O) funzione renale. Un suo aumento è indice di un esteso danno ai nefroni, non è quindi un indicatore adatto per diagnosi precoci. Stime migliori possono essere 4 ' (490 parole) - 14:45, 3 ago 2021

Altre definizioni con esteso; Esteso deserto dell’Africa del sud; Il PC per esteso Personal __ ing; Vasto, esteso; Il più esteso lago europeo; Ultime Definizioni