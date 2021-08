La definizione e la soluzione di: Cosi è detto un formaggio striato di verde, come il gorgonzola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Erborinato

Curiosità/Significato su: Cosi e detto un formaggio striato di verde, come il gorgonzola macrolepis), una specie che corre il rischio dell'estinzione. Si possono trovare poi alcune varietà di piante come il vilucchio striato (Convolvulus lineatus),

Altre definizioni con cosi; detto; formaggio; striato; verde; come; gorgonzola; Cosi finiscono i racconti; Cosi è una faccia di... bronzo; Cosi si professa l'amica; Cosi dipingevano gli impressionisti... in Francia; Il quarzo detto cristallo di rocca; Termina con rassegnazione d’uno scudetto; E' comunemente detto T-rex; Il Paul de II verdetto; Ottimo formaggio del Cuneese; Formaggio lombardo a pasta molle; Formaggio DOP piemontese che pare una torta nuziale; Un.. po' di formaggio; Un gatto... dal pelo striato; Gatto striato; Un animale dal pelame striato; Gatto domestico dal manto striato; Il Paul de II verdetto; Ammanta di verde il muro; Siedono al tavolo verde; Una piccola zona verde nell'area urbana; Scure come linchiostro; Giovanna d'Arco fu processata come tale; I seguaci della Riforma protestante come Melantone; Una suppellettile come la scarpiera; Ultime Definizioni