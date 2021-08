La definizione e la soluzione di: Le correnti che portano l'aliante in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Ascensionali

Altre definizioni con correnti; portano; aliante; quota; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Diradano i concorrenti; Correnti d'aria delicate; Sono concorrenti... agli alberi di Natale!; Portano grandi piogge in India; Telefonini i furgoni che trasportano i detenuti; Portano in giroi tennisti; Le onde le portano in spiaggia; L'atterrare dell'aliante; La discesa dell'aliante; Il trasporto... di un aliante; Le lasciano gli aerei ad alta quota; Elenco di società quotate; Quota Fissa; Quota di interessi già maturati; Ultime Definizioni