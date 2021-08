La definizione e la soluzione di: Composti chimici per l'industria dei profumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Aldeidi

Curiosità/Significato su: Composti chimici per l industria dei profumi Muschio bianco (categoria Ingredienti dei profumi) aromatici, i Composti policiclici di muschio, Composti macrociclici di muschio. I primi due gruppi hanno trovato ampio utilizzo nell'industria, partendo 2 ' (308 parole) - 21:37, 29 dic 2019

