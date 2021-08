La definizione e la soluzione di: La città francese famosa per l'editto di Enrico IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Nantes

Curiosità/Significato su: La citta francese famosa per l editto di Enrico IV Enrico III di Francia Enrico III di Valois (Fontainebleau, 19 settembre 1551 – Saint-Cloud, 2 agosto 1589) fu re di Francia dal 1574 al 1589. Quarto figlio di Enrico II e di 52 ' (5 518 parole) - 13:28, 9 ago 2021

