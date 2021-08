La definizione e la soluzione di: Che non sono scritti in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Prosastici

Curiosità/Significato su: Che non sono scritti in versi Melodramma (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) tutta la produzione di testi teatrali — scritti in versi o in prosa — che successivamente verranno trasportati in musica. Nella terminologia musicale, il 5 ' (656 parole) - 18:34, 9 mag 2021

