Soluzione 6 lettere : Strass

Curiosità/Significato su: I brillanti usati in bigiotteria Vetro cristallo in particolare per tessere di mosaico, smalti, vetrate policrome e bigiotteria, dove veniva usato per imitare le pietre preziose. Diverse fonti testuali 31 ' (4 081 parole) - 11:49, 9 ago 2021

Altre definizioni con brillanti; usati; bigiotteria; Rendere brillanti le scarpe; Brillantissima stella; Originali, brillanti; Brillantini artificiali; Cilindretti di legno usati come combustibile; I pantaloni più usati nel tempo libero; Essi... all 'accusativo; Sono accusati di esercitare malefici influssi; Ultime Definizioni