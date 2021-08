La definizione e la soluzione di: In alcuni armadi ha lo specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Anta

Curiosità/Significato su: In alcuni armadi ha lo specchio Oggetti magici di Harry Potter ( specchio delle brame) posto nella squadra di Quidditch di Grifondoro. Lo specchio delle Brame (Mirror of Erised) è uno specchio magico che riflette i desideri più profondi di 76 ' (9 202 parole) - 14:34, 23 lug 2021

