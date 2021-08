La definizione e la soluzione di: Vassoio per i pasticcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cabaret

Curiosità/Significato su: Vassoio per i pasticcini Kanafeh ?ata?f? (kataïfi) o ?a?ta?f? (kadaïfi) in greco, i fili sono usati per fare varie forme di pasticcini, a forma di tubi o nidi di uccelli, spesso con un 20 ' (2 158 parole) - 12:38, 22 lug 2021

Altre definizioni con vassoio; pasticcini; Un vassoio per mele, banane, pere, ecc..; Sono uguali nel vassoio; Vassoio a più ripiani; Il vassoio... dei francesi; Si prende con i pasticcini; Un vassoio per pasticcini; Vassoio per pasticcini; Un vassoio per i pasticcini; Ultime Definizioni