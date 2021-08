La definizione e la soluzione di: Si valuta in HP e in CV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Potenza

Curiosità/Significato su: Si valuta in HP e in CV Fiat Scudo tre stelle; in particolare l'ente valuta una sicurezza per gli adulti pari al 59%, protezioni bambini pari all'86%, investimento pedoni 26% e dispositivi 9 ' (887 parole) - 15:10, 1 mag 2021

