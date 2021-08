La definizione e la soluzione di: Uno per la Merkel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ein

Curiosità/Significato su: Uno per la Merkel Angela Merkel Angela Dorothea Merkel (ascolta[?·info]), nata Angela Dorothea Kasner (Amburgo, 17 luglio 1954) è una politica tedesca, dal 22 novembre 2005 Cancelliera 40 ' (3 748 parole) - 23:25, 29 lug 2021

