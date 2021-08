La definizione e la soluzione di: Si trita per preparare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Aglio

Curiosità/Significato su: Si trita per preparare il pesto Polpetta trita insieme questi ingredienti aggiungendo poche e buone spezie, e spalma questo trito sulla fetta di vitello. Poi arrotola la fetta con tutto il suo 20 ' (2 568 parole) - 09:33, 16 lug 2021

Altre definizioni con trita; preparare; pesto; Le mezze tritano; Una variopinta bibita con ghiaccio tritato; Una lagna trita e ritrita; Tritano i cibi; Il frutto per preparare la salsa guacamole; Un arnese che si usa per preparare il purè; Mettersi ai fornelli, preparare da mangiare; Preparare i crostini; Con olio, formaggio, aglio e pinoli nel pesto; Gli gnocchetti con il pesto; Il loro pesto granuloso condisce vari primi piatti; Utensile da cucina per preparare il pesto; Ultime Definizioni