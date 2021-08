La definizione e la soluzione di: Si toglie alla banana ma non alla ciliegia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Buccia

Curiosità/Significato su: Si toglie alla banana ma non alla ciliegia Episodi di One Piece (quarta stagione) scontro di Ace con Smoker non appare, ma solo citato, e l'incontro con lui e Rufy avviene nella Going Merry. Inoltre non si unirà alla ciurma di Rufy, perché 68 ' (678 parole) - 13:32, 18 feb 2021

Altre definizioni con toglie; alla; banana; alla; ciliegia; Operazione con cui si toglie una parte dal totale; Togliere la carne dalle ossa per cibarsene; E' arduo toglierli dal buco; Togliere l'epidermide; La Fallaci di Intervista con la storia; E' simile alla bambagia; Hanno un punto colorato in mezzo alla fronte; Gallinacci dalla coda lunghissima; Può provocarlo anche una buccia di banana; La Fallaci di Intervista con la storia; E' simile alla bambagia; Hanno un punto colorato in mezzo alla fronte; Gallinacci dalla coda lunghissima; Piccola ciliegia di sapore acidulo; La ciliegia più soda; Un frutto simile alla ciliegia usato nei dolci; Una parente della ciliegia da cui si fa un vino; Ultime Definizioni