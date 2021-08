La definizione e la soluzione di: Sono pari in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Curiosità/Significato su: Sono pari in bocca Ghiandola salivare glandulae salivariae) Sono collocate nell'area della bocca, nonché in alcuni tessuti della faccia e del collo. Le più grandi e conosciute Sono la parotide (di 6 ' (732 parole) - 16:54, 29 ago 2020

