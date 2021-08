La definizione e la soluzione di: Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Perielio

Curiosità/Significato su: Il punto in cui la Terra e piu vicina al Sole Terra del Sole Terra del Sole (Tèra de Sòl in dialetto romagnolo) è una frazione del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), situata a meno di 10 km da Forlì 24 ' (2 584 parole) - 16:58, 19 apr 2021

