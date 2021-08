La definizione e la soluzione di: La provincia di Piazza Armerina... in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Enna

Curiosità/Significato su: La provincia di Piazza Armerina... in Sicilia Piazza Armerina del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia È sede di vescovado con un'estesa diocesi. Il territorio di Piazza Armerina sorge su un'altura dei monti 52 ' (5 883 parole) - 17:19, 10 ago 2021

