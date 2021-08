La definizione e la soluzione di: Pesanti per la tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Cari

Curiosità/Significato su: Pesanti per la tasca Anticorpo (sezione Recettori per le IgG) catena pesante, 35 geni per la catena leggera ? e 30 per quella ?. I segmenti costanti sono costituiti da 9 geni per le catene Pesanti, 1 gene per le catene 43 ' (5 264 parole) - 08:57, 22 lug 2021

Altre definizioni con pesanti; tasca; Rende pesanti le ore; Anche quelli pesanti galleggiano; Pesanti bagagli; Quelli finanziari... appesantiscono i bilanci; Manuale tascabile con nozioni pratiche di base; Ci suona in tasca; Un libro tascabile; Come dire intascare mettere in __; Ultime Definizioni