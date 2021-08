La definizione e la soluzione di: Si fa per riprendere fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sosta

Curiosità/Significato su: Si fa per riprendere fiato Squash tempi morti per poter riprendere fiato. Oltre ad un allenamento dedicato, come per esempio il ghosting, che fornisce le basi di come ci si muove in campo 11 ' (1 379 parole) - 15:05, 26 mar 2021

